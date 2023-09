Nettuno. L’Anpi con le Istituzioni commemora il 9 settembre 1943, giorno dell’insurrezione nettunese contro i nazifascisti

“Nell’80 anniversario dell’insurrezione nettunese contro i nazifascisti avvenuta il 9 settembre 1943, quando dopo l’annuncio dell’armistizio i militari della divisione costiera presente sul territorio e i patrioti locali imbracciarono le armi dando inizio a uno dei primi episodi della Resistenza sul territorio nazionale, insieme alle Istituzioni comunali rappresentate dal Commissario Antonio Reppucci, alla presenza anche dell’Ass. Naz. Marinai d’Italia, all’Ass. Naz. Artiglieri d’Italia, all’Ass. Naz. Granatieri, all’Ass. Naz. Bersaglieri, abbiamo commemorato i Caduti della Lotta di Liberazione contro il nazifascismo.

Nel settembre 1943, con l’inizio della Guerra di Liberazione si compí la riscossa della Patria e con la fondazione del Comitato di Liberazione Nazionale si gettarono le basi per il futuro del paese.

Questa ricorrenza, che ricorda la scelta di civili e soldati di unirsi contro gli invasori tedeschi e contro i fascisti, rappresenta il punto di inizio della costruzione della democrazia nel nostro Paese.

Oggi, nel commemorare quelle eroiche giornate, abbiamo ribadito il nostro impegno per il futuro, per la difesa e l’attuazione della Costituzione, per i princípi di giustizia sociale, solidarietá, pace e uguaglianza che guidarono le partigiane e i partigiani nella lotta per la libertá”.

Ass. Naz. Partigiani d’Italia

Comitato Provinciale di Roma

Sez. “M. Abruzzese e V. Mallozzi” Anzio-Nettuno