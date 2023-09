Nettuno. Chiusa per lavori via Gramsci dal 25 settembre al 15 ottobre

Il comune comunica la cittadinanza che, per permettere ad acqualatina l’esecuzione di urgenti e improrogabili lavori di rifacimento del tratto di condotta della pubblica rete idrica di via Gramsci, la circolazione veicolare della zona subirà temporanee modifiche dal 25 settembre al 15 ottobre 2023 (periodo stimato per l’esecuzione dei lavori) come di seguito riportato:

-Chiusura H24 di via Gramsci dal civico 77 (Casa riposo angeli custodi )al civico 5 (forte San Gallo).

Trasformazione h24 di via della Vittoria da senso unico a doppio senso di circolazione per consentire il transito dei veicoli diretti a Nettuno provenienti da Anzio.

I tratti di strada interessati da detti lavori saranno oggetto di divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata per tutto il periodo dei lavori è sgomberati prima dell’inizio degli stessi.

Si rimanda alle specifiche dell’ordinanza dirigenziale n 265 del 19/9/2023 che verrà pubblicata all’albo pretorile on-line.

La commissione straordinaria

(Giallongo Reppucci Infantino)