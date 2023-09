Domenica 24 settembre torna l’appuntamento con la Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma per raccogliere fondi a sostegno della Ricerca e dell’assistenza ai Pazienti con tumori del sangue e ai loro familiari.

Appuntamento ore 9:30, inizio manifestazione ore 10:30.

Conduce la camminata Fausto Certomà, Membro del Comitato Scientifico Nazionale per lo sviluppo del Fitwalking.

Non sei ancora iscritto?