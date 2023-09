“La Prevenzione è il nostro Capolavoro”: Ottobre a difesa delle donne si colora di rosa

L’arrivo dell’autunno segna un appuntamento importante ed è quello della prevenzione promossa da Komen Italia. Ottobre è il mese internazionale della lotta ai tumori del seno e sono tante le iniziative per incentivare la diagnosi precoce in tutto il territorio nazionale come le 62 tappe della Carovana della Prevenzione. Presentata alla stampa la campagna realizzata dal ministero della Cultura “La Prevenzione è il nostro Capolavoro” per legare insieme i temi dell’arte e della cura. Grazie al MIC, la Campagna ha avuto ogni anno come protagonista un’opera d’arte diversa: la Venere di Botticelli, la Fornarina di Raffaello, il Ritratto di Fanciulla di Luca della Robbia e quest’anno la Venere Callipigia, scultura marmorea del II secolo esposta al Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Nel prossimo mese di ottobre, il MIC offrirà nuovamente l’accesso gratuito a molti musei statali (in allegato la lista) a coloro che sceglieranno di sostenere le attività di Komen Italia con una donazione sul sito www.prevenzione.komen.it

La prestigiosa campagna istituzionale, che quest’anno proseguirà fino a maggio 2024 per celebrare al meglio la 25esima edizione della Race for the Cure di Roma, prevede anche l’illuminazione in rosa di decine di monumenti italiani, in una staffetta di sensibilizzazione che si estenderà progressivamente su tutto il territorio nazionale: si inizierà dal Colosseo che, grazie anche alla sensibilità di Acea, vestirà simbolicamente il Ribbon Rosa nella notte tra il 21 e 22 settembre, per proseguire con l’illuminazione in rosa della Galleria Borghese per tutto il mese di ottobre e poi, ogni mese, di altri prestigiosi luoghi di cultura tra cui la Reggia di Caserta.

Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura: «L’arte come strumento per veicolare ed amplificare campagne di sensibilizzazione su tematiche importantissime come quelle legate alla prevenzione e alla ricerca. Dai luoghi della cultura un messaggio sulla rilevanza della diagnosi precoce. Il Ministero della Cultura anche quest’anno è in prima linea per la tutela della salute femminile, al fianco di Komen Italia per contribuire alla promozione della salute e del benessere delle donne».

Oltre a rafforzare la preziosa sinergia con il MIC, nel mese di ottobre Komen Italia svolgerà nuovi eventi e progetti con altri partner istituzionali. Si intensificheranno infatti le attività della Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile ideato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

Oltre 56.000 nuovi casi l’anno solo in Italia, i tumori del seno rappresentano le neoplasie più frequenti nel sesso femminile. L’incidenza è in continuo aumento e si stima che entro il 2025, nel mondo, si ammaleranno quasi 6 milioni di donne. Sebbene si tratti di tumori altamente curabili, restano comunque al primo posto tra le cause di morte per cancro nella popolazione femminile mondiale.

La prevenzione può fare la differenza: con la prevenzione primaria si potrebbe ridurre di un terzo l’incidenza dei tumori del seno e con la diagnosi precoce (prevenzione secondaria) le percentuali di guarigione possono superare il 90%, con cure meno invasive.

Proprio per questo Komen Italia è da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione e ha investito oltre 26 milioni di Euro per avviare più di 1500 nuovi progetti di tutela della salute femminile su tutto il territorio nazionale.

“Komen Italia è da sempre in prima linea nella diffusione della cultura della prevenzione” -dichiara la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente della Komen Italia- “La Carovana della Prevenzione ha già realizzato 800 giornate di promozione della salute offrendo esami diagnostici gratuiti ad oltre 200.000 donne in condizione di fragilità sociale. Il sostegno dei nostri partner è fondamentale per poter proseguire in questa direzione e moltiplicare le iniziative a favore della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto alle terapie del tumore del seno».

Dal 20 settembre fino al 31 ottobre, le 6 Unità mobili della Carovana effettueranno 62 tappe su tutto il territorio nazionale grazie anche all’aiuto di altri partner clinici, offrendo gratuitamente: esami per la diagnosi precoce dei tumori del seno e del collo dell’utero; consulenze specialistiche ed esami diagnostici di prevenzione secondaria; laboratori pratici e sessioni educative di promozione dell’attività fisica, del benessere e della corretta alimentazione; programmi ad hoc finalizzati ad aiutare le pazienti che hanno vissuto una malattia oncologica a recuperare un pieno benessere psico-fisico e il miglior ritorno alla vita attiva.

Anche la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia ed evento simbolo della Komen Italia, completerà i suoi appuntamenti del 2023 proprio in occasione della campagna per il mese della prevenzione: dal 22 al 24 settembre la diciassettesima edizione della Race for the Cure di Bologna, dal 29 settembre al 1 ottobre la quinta edizione della Race di Matera e dal 15 ottobre la settima edizione della Race di Napoli che quest’anno si realizzerà in forma diffusa, toccando anche la Reggia di Caserta, Mercogliano (AV), Salerno e Capua. Sempre ad ottobre saranno 48 le città in tutta Europa che ospiteranno l’evento, in collaborazione con Think Pink Europe.

«La Race è una manifestazione unica, che sa coniugare al meglio prevenzione, cura, solidarietà e sport” – dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore della Komen Italia – “Negli anni ha incoraggiato le donne ad affrontare il tumore del seno in modo diverso, sostituendo la paura con un atteggiamento aperto di condivisione e la testimonianza. Nel 2024 la Race di Roma compirà 25 anni e siamo già al lavoro con i nostri partner per renderla un appuntamento indimenticabile».

Un forte aiuto per la promozione di questa nuova Campagna di sensibilizzazione verrà dal mondo dello sport, da sempre al fianco della Komen Italia per rimarcare l’importanza dell’attività fisica nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

Grazie al protocollo d’intesa firmato con la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) in occasione della Race for the Cure di Roma le Nazionali Maschile e Femminile saranno protagoniste di diversi momenti di sensibilizzazione, indossando il Ribbon Rosa durante gli appelli sui canali social. Inoltre, in occasione della partita della Nazionale Femminile con la Nazionale Spagnola campione del mondo, in programma il 27 ottobre a Salerno, la Carovana della Prevenzione sarà presente allo Stadio Arechi per offrire esami gratuiti di prevenzione.

La Lega Serie A dedicherà l’ottava giornata di campionato Serie A TIM alla campagna con la diffusione del messaggio di sensibilizzazione tramite un video sui maxischermi di tutti gli stadi, la pubblicazione di una news sul sito web e di un post nei social network ufficiali, oltre alla produzione di una grafica televisiva e alla menzione sul canale radio tv Serie A con RDS. L’appello sarà inoltre rilanciato da alcuni Club tra i quali il Napoli Calcio e coinvolgerà anche la Serie B. Alla campagna aderiscono altre discipline come la Pallavolo, l’Atletica e il Golf.

Forte sarà il sostegno anche dei media che rilanceranno la Campagna di sensibilizzazione su stampa, televisioni, radio, web e pubblicità. La Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) ha concesso il patrocinio a Komen Italia e il 4 ottobre organizzerà un corso di formazione, riconosciuto dall’Ordine per il conferimento dei crediti, dal titolo “L’informazione sulla prevenzione, il nostro capolavoro per il contrasto al tumore del seno” per approfondire e divulgare la Cultura della Prevenzione.

Sky Italia sosterrà la Campagna di Prevenzione durante i programmi X Factor (con l’appello di Ambra Angiolini durante la puntata del 12 ottobre) e Masterchef Magazine (con Cristina Bowerman e la finalista di Masterchef 2022 Hue Dinh Thi). Il messaggio di prevenzione sarà inoltre rilanciato dai giornalisti e conduttori delle redazioni che diventeranno Ambasciatori della Prevenzione per un giorno e sarà sostenuto anche da numerosi influencer e volti noti dello spettacolo, dello sport, della cultura, della televisione che indosseranno l’iconico Ribbon Rosa di Komen Italia e promuoveranno la campagna anche sui propri profili social. La campagna è inoltre supportata da numerose concessionarie di pubblicità in tutta Italia fra cui: Urban Vision, Vivenda, Grandi Stazioni Retail, PubbliRoma, Esotas, Unigamma e Bulding Communication.

Complessivamente saranno circa un centinaio gli eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi per Komen Italia in tutto il Paese: le “Walk for the Cure”, il “Golf for the Cure”, il “Padel for the Cure” e tante altre iniziative solidali.

Sempre nel mese della prevenzione prenderanno il via numerose iniziative di marketing sociale, come quelle promosse da Acqua Lete, Risparmio Casa, Slamp e tante altre aziende per sensibilizzare i propri consumatori sul valore della prevenzione.

Per maggiori informazioni sulle attività è consultabile il sito www.komen.it e www.prevenzione.komen.it