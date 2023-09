Difensore civico, Aurigemma” ruolo importante per esigenze cittadini”

“Desidero portare i saluti dell’intero consiglio regionale. Per noi e’ motivo di orgoglio che la conferenza internazionale dei difensori civici si tenga nella nostra regione. La difesa civica svolge un ruolo molto importante anche per cercare di tutelare esigenze e diritti, soprattutto delle fasce più in difficoltà. Proprio in tal senso, ieri e’ stato molto emozionante l’incontro avuto con il difensore civico ucraino, Dmytro Lubinets, a cui ho consegnato un riconoscimento, da parte del consiglio regionale, per il duro lavoro portato avanti, in particolar modo nei confronti delle persone più fragili, come anziani e bambini. Eventi come quello di oggi, sono molto utili per lo scambio di idee, conoscenze ed esperienze. Come consiglio regionale del Lazio, da subito ci siamo impegnati per valorizzare il ruolo del difensore civico, che in passato era stato di fatto abbandonato a se stesso, cercando di dotare questa figura dei mezzi necessari. Anche a livello tecnologico, e’ stato creato il sito istituzionale del difensore civico del Lazio. Per questi motivi, ringraziamo Marino Fardelli per aver organizzato questa interessante iniziativa: noi continueremo a garantire il massimo sostegno e supporto ai difensori civici, che svolgono funzioni di grandissima rilevanza”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che e’ intervenuto oggi alla conferenza internazionale dei difensori civici