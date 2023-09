Nettuno. Tappeto verde e giochi per i bambini a piazzale Berlinguer

“Per aderire alle vive aspettative di tante famiglie con figli piccoli, nell’ area verde del parcheggio Berlinguer e’ stato montato un tappeto verde e sono stati realizzati giochi per i bambini a cura dell’ ufficio tecnico comunale ,in particolare i tecnici Panetta e d’Ambra,che hanno impiegato economie di bilancio.

Nel ringraziare i citati funzionari per il bel risultato raggiunto si confida nell’ “attenzione vigile dei cittadini”,oltre che nei passaggi delle pattuglie delle forze dell’ ordine e vigili ,per prevenire atti pregiudizievoli in danno della struttura appena aperta…

Ieri mattina e’ stata anche inaugurata al PARCO PALATUCCI una pista per SKATE BOARD(attività rotellistica),realizzata e gestita da una associazione esperta in tale ambito,(ASD Isuppisti),svolgente funzioni altamente sociali e per garantire una migliore vivibilità in un polmone di verde per la città ,spesso interessato in passato da episodi di vandalismo o che ne mettono in pericolo le condizioni della sicurezza pubblica”

24/9/23

La commissione straordinaria