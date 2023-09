Anzio. Carabinieri, commemorato l’80esimo anniversario della morte di Salvo D’Acquisto

In ricordo di Salvo d’Acquisto

Il 23 settembre del 1943 in località Palidoro, il vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto immolo’ la sua giovane esistenza (aveva 23 anni) dichiarandosi colpevole di un fatto che non aveva commesso per salvare 22 persone civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale.

A distanza di 80 anni, una rappresentanza della Compagnia CC di Anzio, della locale

Sezione dell’ Associazione Nazionale Carabinieri e d’Arma in congedo, hanno tributato il dovuto omaggio al milite che, prima di essere fucilato rivolto agli ostaggi disse:” Io il mio dovere l’ho fatto”.

Eduardo Saturno