Roma. Oggi sabato 28, manifestazione per la Pace. Rete NoBavaglio: “in piazza per il cessate il fuoco in Palestina”

Ore 15 corteo da porta San Paolo a San Giovanni. Israele -Palestina basta vittime innocenti

In queste ore drammatica ci uniamo all’appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza, in Israele e nei territori occupati della Cisgiordania. Basta strage di civili in Israele e in Palestina.

Questa guerra sarà solo la preparazione della guerra successiva se non si interrompe il ciclo della morte e dell’odio.

Per questo è necessario che le parti in conflitto cessino immediatamente le ostilità che stanno causando indicibili dolori e morte tra i civili.

La politica di occupazione di Israele e la conseguente oppressione e umiliazione del popolo palestinese deve cessare. La sicurezza di Israele può esistere solo in un clima di pace e di rispetto reciproco tra i due popoli. Serve dare voce al popolo della pace, serve una informazione che spieghi la complessità di una tragedia così terribile e che non si riduca a una spettacolarizzazione di assurde tifoserie da stadio.

La comunità internazionale trovi il modo per diventare un mediatore credibile agli occhi delle parti in causa imponendo l’immediato cessate il fuoco.

Paolo Palazzo

RNB RETE NOBAVAGLIO