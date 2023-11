È accaduto questa mattina attorno alle 8. Un uomo di 40 anni si è tolto la vita buttandosi dal quarto piano di un palazzo della Riviera Zanardelli. Davanti ai cantieri navali. Sembra che, al momento del folle gesto, l’uomo fosse solo in casa. Ad accorgersi dell’accaduto alcuni passanti, che hanno chiamato subito i soccorsi ma per l’uomo oramai non c’era nulla da fare. Sul posto è giunta la Polizia e i Carabinieri per i rilievi, ora si attende l’arrivo del magistrato.