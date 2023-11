Roma. Oggi la manifestazione di “Non una di meno’, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere

La manifestazione di Non una di meno a Roma a partire dalle 14,30

Un grande corteo oggi sabato 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, percorrerà e strade della Capitale, tra il Circo Massimo e Piazza San Giovanni. “Dall’inizio dell’anno sono stati registrati più di 100 casi di femminicidi e transcidi, e anche le aggressioni omolesbobitransfobiche e razziste sono sempre più numerose”, scrivono le organizzatrici riportando i dati del loro osservatorio. La mobilitazione nazionale del 25 novembre, che avrà a Roma e Messina le due piazze principali, non sarà “un momento rituale ma la precipitazione di una mobilitazione quotidiana – nelle scuole, nei posti di lavoro, nei quartieri, al fianco dei centri antiviolenza femministi e transfemministi – che con il ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin si sta riversando in cortei spontanei nelle piazze di tutta Italia”. “Se domani non torno, sorella distruggi tutto. Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima” sarà lo slogan di apertura del corteo al quale si attendono migliaia di persone.

