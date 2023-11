Alle Maestre Pie Filippini di Anzio si gira il film di Sole Tonnini

Per l’ultimo giorno di riprese ad Anzio la regista Sole Tonnini sceglie la scuola delle Maestre Pie Filippini. Dopo la serie Netflix “Tutto chiede salvezza”, la città neroniana torna a fare da set ad una pellicola autobiografica che ripercorre, stavolta, la storia familiare della regista romana, legatissima ad Anzio dove da bambina trascorreva le vacanze estive.

Massimo Ghini, suo fratello nella vita reale, è il protagonista del film assieme a Claudia Gerini. In questi giorni la troupe si è spostata tra il borgo medioevale di Nettuno, il santuario di Nostra Signora delle Grazie, Tor Caldara, il porto di Nettuno, luoghi del cuore della Tonnini.

Laureata in Cinema, Sole Tonnini vanta una lunga carriera come aiuto regista in numerose produzioni Rai. Ha collaborato, tra gli altri, con Andrea Molaioli per la serie Netflix “Suburra”. Dal 2005 è aiuto regista di Fausto Brizzi ed ha lavorato come regista della seconda unità nella serie Rai “Mina Settembre”. Ha scelto Anzio per la sua opera prima.