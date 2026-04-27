Roma Termini: fermato 32enne con armi, droga e decide di pc rubati

I Carabinieri della Stazione Roma Quirinale, durante un servizio di controllo del territorio, hanno fermato e arrestato un cittadino romeno di 32 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, porto di armi od oggetti atti ad offendere e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

I militari hanno intercettato l’uomo a bordo di un’autovettura Audi A3 a noleggio, in piazza dei Cinquecento.

A seguito del controllo, L’uomo è stato trovato in possesso di 19 g di cocaina, 6 g di crack, 3 g di hashish, 7 carte di pagamento intestate a terze persone, un coltello, un passamontagna, diversi telefoni cellulari e 2.250 euro in contanti.

L’attività investigativa estesa dai militari anche presso il domicilio dell’uomo, situato nel comune di Aprilia (LT), ha permesso di rinvenire attraverso perquisizione domiciliare ulteriori 22 g di cocaina, 69 g di hashish e materiale per il confezionamento.

Sono stati inoltre sequestrati una pistola scacciacani priva di tappo rosso e un ingente quantitativo di merce risultata perfettamente imballata, tra cui 31 computer, 18 condizionatori, 15 sigarette elettroniche, numerose action cam e scope elettriche.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Stazione Roma Quirinale per risalire ai legittimi proprietari di tutto il materiale informatico ed elettronico, che si ritiene possa essere provento di furto.

Per questo motivo, l’uomo è stato condotto presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio per il rito direttissimo, dove il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.