Kickboxing, la palestra Selciatella di Aprilia brilla al Festival dell’Oriente

La Palestra Selciatella di Aprilia chiamata il 26 aprile dallo CSEN Roma a rappresentare, in collaborazione con ITMAO (International Telematic Martial Arts Organization), la kickboxing al Festival dell’Oriente.

“I nostri atleti ed atlete si sono esibiti con match di Kickboxing, raccogliendo l’attenzione di numerosi spettatori che hanno applaudito le loro performance e, nonostante fossero solo esibizioni, non è mancata la determinazione e l’agonismo” ha dichiarato l’istruttore di kickboxing Simone Marchetti.

“Il prossimo appuntamento è il 16 maggio dove, all’interno dell’Eco Sport Day, si svolgerà dalle 16,30 la Seconda Edizione del Rida Energy Fight Night.” ha aggiunto Simone Marchetti, promoter dell’evento “I nostri atleti saranno la cornice di prestigiosi titoli internazionali: la sfida per il Titolo FEB K1, dove il belga Maho Baudour salirà sul ring contro l’italiano Andrea Grotto in un match che promette grande intensità tecnica e agonistica ed il Match clou, per la Difesa dell’ ITMAO Pro K1 International Title, che vedrà protagonista Lorenzo Panaro (del Napoli Striking Club), chiamato a difendere la corona conquistata lo scorso dicembre, contro uno sfidante d’eccezione: il serbo Stefan Đuričić.”

“Con queste premesse, il Rida Energy Fight Night” ha concluso Marchetti “si preannuncia come uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno. La combinazione tra l’energia dei giovani atleti locali e lo spessore tecnico dei contendenti ai titoli internazionali garantirà uno spettacolo di altissimo livello