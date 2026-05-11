Turismo religioso, Rabini: “un impegno concreto per il futuro di Nettuno”

Turismo religioso: un impegno concreto per il futuro di Nettuno.

Nella mia veste di Consigliere comunale, esprimo grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale nella riunione dell’8 maggio della mozione sulla valorizzazione del turismo religioso legato alla figura di S.Maria Goretti e sullo sviluppo sostenibile del Santuario a lei dedicato. Si tratta di un atto politico importante, che ho sostenuto convintamente, perché indica una direzione chiara: investire sulla nostra identità, sulle nostre radici e su un patrimonio spirituale e culturale unico, capace di generare valore per l’intera comunità. L’approvazione unanime rappresenta un segnale forte di responsabilità istituzionale. Quando si tratta del bene di Nettuno, le divisioni possono e devono essere superate. Ora è fondamentale dare seguito a questo indirizzo con azioni concrete: migliorare l’accoglienza, rafforzare i servizi e costruire una visione strategica che renda Nettuno sempre più un punto di riferimento nel panorama nazionale del turismo religioso. Continuerò a lavorare con determinazione affinché questo impegno si traduca in risultati tangibili per la città.

Nettuno crede nelle sue radici. E da lì costruisce.il.suo futuro.

Gianfranco Rabini