Roma, Incidente, morti sul colpo due giovani motociclisti in viale Marconi

Tragedia della strada a Roma. Ieri sera, poco dopo le 23, si è consumato un terribile incidente mortale in viale Marconi, in prossimità dell’incrocio con via Pincherle. Due giovani sono morti. Entrambi hanno meno di 25 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi, e i carabinieri.Lo scontro è avvenuto sotto lo sguardo di diversi testimoni. In terra sono rimaste due moto, sicuramente coinvolte nell’incidente, tra le quali una Triumph. Entrambe sono state sequestrate per eseguire le future perizie cinematiche utili a ricostruire a quale velocità andassero i due centauri.

Non è ancora chiara la dinamica. Ed è su questo che stanno indagando i vigili. Uno dei due motociclisti è finito fuori strada, è volato sul marciapiede. Entrambe le vittime sono morte sul colpo: inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118.

Gli agenti della polizia locale hanno raccolto da terra i due caschi, uno bianco e uno nero, entrambi sono rimasti molto danneggiati dalla violenza dell’impatto. Sotto esame l’alta velocità.