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Anzio. Oggi, 30 maggio, la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico

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Parte ad Anzio la consegna dei kit per la differenziata dedicata a chi abita nel Centro Storico. Un servizio semplice per prendersi cura insieme della nostra città. 🌿

📍 Dove ritirare: Presso il piazzale interno di Villa Sarsina.

🗺️ Quando passare: sabato 30 maggio come indicato in foto

Sotto le immagini per vedere la mappa di chi deve passare a ritirare domani!

🗓️ Non potete nei giorni indicati? Nessun problema e nessuna fretta: basta contattare Aet al numero 800959344 per un appuntamento e ritirare il kit.

Anzio. Oggi, 30 maggio, la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico 1 Anzio. Oggi, 30 maggio, la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico 2

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