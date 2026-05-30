Anzio. Oggi, 30 maggio, la consegna dei contenitori per la raccolta differenziata nel centro storico

Parte ad Anzio la consegna dei kit per la differenziata dedicata a chi abita nel Centro Storico. Un servizio semplice per prendersi cura insieme della nostra città. 🌿
📍 Dove ritirare: Presso il piazzale interno di Villa Sarsina.
🗺️ Quando passare: sabato 30 maggio come indicato in foto
Sotto le immagini per vedere la mappa di chi deve passare a ritirare domani!
🗓️ Non potete nei giorni indicati? Nessun problema e nessuna fretta: basta contattare Aet al numero 800959344 per un appuntamento e ritirare il kit.