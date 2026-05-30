“Percorsi di legalità”, il 4 giugno Pietro Grasso ad Anzio

Ai neo diciottenni la consegna della Costituzione

Giovedì 4 giugno il magistrato Pietro Grasso, già presidente del Senato, sarà ad Anzio nell’ambito dei “Percorsi di legalità”. Sarà una giornata intensa che inizierà alle 10,30, quando Grasso sarà ricevuto dal sindaco, Aurelio Lo Fazio, in Comune per la visita alla mostra Ansa sulla strage di Capaci e via D’Amelio.

A seguire ci si sposterà all’auditorium dell’istituto “Apicio Colonna Gatti” dove a partire dalle 11,15 ci saranno i saluti istituzionali dello stesso sindaco e della dirigente scolastica, Renata Coppola. Alle 11.30 la presentazione del libro “U Maxi” del quale il magistrato è autore e che si riferisce al maxiprocesso alla mafia, nel quale fu giudice a latere. L’incontro sarà moderato da Francesca Carpineti.

A seguire, sarà consegnata ai neo diciottenni una copia della Costituzione italiana, iniziativa che dallo scorso anno è stata voluta dall’amministrazione guidata da Aurelio Lo Fazio.

“Ringrazio Pietro Grasso per avere accettato l’invito a venire ad Anzio – dice il sindaco – parlammo di questo possibile incontro e dei nostri ‘Percorsi di legalità’ quando è venuto al ‘Virgilio’ e si è riusciti a far coincidere la sua presenza con due momenti importanti. Vale a dire la mostra Ansa, che abbiamo inaugurato il 23 maggio, e la consegna della Costituzione ai neo maggiorenni. È un momento importante, per incontrare i giovani e far conoscere loro la carta fondamentale della nostra vita quotidiana. Il fatto che ci sia un personaggio dello spessore di Grasso a consegnarla, rende questa iniziativa ancora più rilevante. Ringrazio – conclude Lo Fazio – anche chi si è occupato di tutti gli aspetti legati alla visita, dall’invito alla logistica”.

All’iniziativa, attraverso le scuole del territorio, sono stati invitati gli studenti che hanno compiuto 18 anni o che li compiranno entro la fine del 2026.Chi non avesse ricevuto informazioni per partecipare può inviare una mail a segreteria.sindaco@comune.anzio.roma.it indicando i propri dati o presentarsi direttamente il 4 giugno registrandosi all’ingresso.