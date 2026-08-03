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Nettuno, deposta una corona alla Madonna sommersa a Torre Astura. L’evento ripreso dalla Rai

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Nettuno, deposta una corona alla Madonna sommersa a Torre Astura. L'evento ripreso dalla Rai 1

Una mattinata di emozioni quella di ieri, al largo di Torre Astura per la tradizionale deposizione di una corona di fiori alla Madonna sommersa. La cerimonia è stata organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Nettuno, in stretta collaborazione con il Comune di Nettuno, e come sempre, ha visto la presenza di tantissimi cittadini che hanno seguito il corteo partito dal Porto Marina di Nettuno. A depositare un cuscino di fiori, in memoria di tutte le vittime del mare, il Sindaco di Nettuno Nicola Burrini, alla presenza di tutte le autorità civili e militari del territori: in mare erano presenti, oltre alla Lega Navale di Nettuno, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, la Protezione Civile e una delegazione della Lega Navale Sezione di Anzio.

Il Sindaco ha salutato i presenti, sottolineando l’importanza di preservare queste belle tradizioni che sottolineano il legame indissolubile tra la comunità e il mare. Quindi i subacquei di Nettuno, Vincenzo Abbrescia, Sergio Testi e Flavio Testi, si sono immersi per portare i fiori fino alla statua della Madonna.

Tutto l’evento è stato ripreso dalla Rai che sta realizzando un documentario (che sarà messo trasmesso a fine settembre) sui tesori sommersi d’Italia.

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