Ostiense, 56enne colpita al volto e rapinata mentre pagava il tagliando del parcheggio

I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 48enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali.

Le indagini sono scattate la sera del 13 giugno scorso quando i Carabinieri sono intervenuti in via Ostiense dove una donna, 56enne romana, era intenta a pagare il tagliando di un parcheggio presso un parchimetro ed è stata colpita con un pugno al volto da un uomo che si è avvicinato alle sue spalle e che le ha poi asportato la borsa, con all’interno i documenti personali e il denaro contante, per poi dileguarsi rapidamente a piedi.

La vittima è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale “Umberto I” dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Le attività di indagine dei Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno permesso, grazie all’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza lungo le vie, alle testimonianze raccolte e alla compiuta ricognizione fotografica, di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 48enne.

L’uomo è stato rintracciato lo scorso pomeriggio e portato nel carcere di “Regina Coeli”, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.