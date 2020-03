Coronavirus, niente accertamenti Agenzia Entrate. Gualtieri: “Stop a rate mutui e prestiti”. Europa sospensione vincoli di bilancio

Economia effetti del coronavirus

Entrate “Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative)”. E’ quanto prevede una direttiva del direttore, Ernesto Maria Rufini, a seguito del Dpcm dell’11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus.

Il Governo. Altro provvedimento annunciato dal Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, nel decreto legge con le misure per contrastare gli effetti economici del coronavirus “c’è una semplificazione procedurale” per lo stop dei mutui sulla prima casa fino a 18 mesi in caso di riduzione o sospensione del lavoro e una moratoria al pagamento delle rate dei prestiti bancari anche con un “parziale sostegno di garanzia statale”.

L’europa: Il pacchetto di misure che la Commissione Europea si appresta a presentare domani per aiutare gli Stati membri ad affrontare le conseguenze economiche della Covid-19 prevede tra l’altro, a quanto si apprende a Bruxelles, una sospensione temporanea dei vincoli di bilancio e l’esclusione dal computo del deficit della totalità delle spese necessarie ad affrontare le conseguenze della pandemia.

E’ previsto anche, come ha detto esplicitamente oggi il commissario Paolo Gentiloni, un allentamento delle regole sugli di aiuti di Stato, per consentire ai Paesi membri di aiutare le imprese e i settori in difficoltà

