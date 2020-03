Nettuno Progetto Comune: Emergenza coronavirus, venga garantita l’assistenza domiciliare

riceviamo e pubblichiamo

“Siamo vicini agli utenti, alle famiglie, agli operatori e alle realtà sindacali che si sono mobilitate.

Dov’è l’amministrazione? In questo momento di grande difficoltà non possiamo permetterci di non tutelare le fasce più deboli della nostra collettività.

Mancano mascherine e camici monouso, garantire l’erogazione del servizio diventa sempre più complicato o quasi impossibile. Le famiglie sono costrette a rinunciare perché sanno che gli operatori usano sempre la stessa mascherina da giorni.

E’ inacettabile la mancanza di indicazioni chiare ed interventi dell’amministrazione Coppola in merito.

Chiediamo, dunque, che vengano prese nell’immediato delle misure straordinarie a tutela e a supporto delle famiglie e dei soggetti più fragili.

Ricordiamo che l’assistenza domiciliare rientra nelle attività che non possono essere sospese ma dovranno essere effettuate rispettando tutte le indicazioni emanate in merito. Occorre un intervento urgente per integrare e rimodulare i servizi domiciliari resi ai cittadini come sta avvenendo in molti altri comuni.

Bisogna garantire assistenza e futuro a tutti!

Basta parole, vogliamo vedere i fatti, vogliamo vedere questa amministrazione scendere in campo, vogliamo vedere concretamentel’etica e la responsabilità di chi sta governando Nettuno.

Lasciate stare i selfie.. almeno per questo periodo”.

#Nondimentichiamonessuno

Avv. Simona Sanetti

Dott.Daniele Mancini