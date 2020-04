La psicologa ai giovani: “Fate sport, riduce lo stress da quarantena”

ROMA – “Lo sport e l’esercizio fisico, così come la socializzazione, influiscono positivamente sull’umore perché producono gli ormoni neurotrasmettitori del buon umore, come l’adrenalina e la serotonina. Al contrario, l’isolamento e l’inattività fisica aumentano nell’organismo il rilascio di cortisolo: il cosiddetto ormone dello stress”. A dirlo è Serena Orlacchio, psicoterapeuta dell’Istituto di Ortofonologia (IdO), che nel video pubblicato sul canale Youtube ’30 psicologi in ascolto’ nell’ambito del progetto ‘Lontani ma vicini’ su Diregiovani.it, offre valide indicazioni per praticare sport a casa.

“Grazie a un piano di allenamento preparato da personal trainer professionisti e ai video che si trovano su Youtube- sottolinea la terapeuta- ci si può allenare a casa senza aver bisogno di attrezzature particolari e possiamo raggiungere dei buoni risultati, anche dopo pochi giorni di allenamento. E’ meglio- consiglia Orlacchio- praticare l’attività fisica a digiuno, perché permette di bruciare maggiore quantità di adipe superfluo, innalzando il metabolismo per il resto della giornata e promuovendo il benessere psicofisico. Allenarsi da soli può essere noioso e la motivazione in questo caso è tutto. Fondamentale è avere un obiettivo da raggiungere, come perdere peso, tonificare i glutei o potenziare i muscoli di braccia e gambe. Il web- conclude- è pieno di applicazioni e videogiochi dedicati al fitness e in questi giorni sono tante le iniziative gratuite”.

I CONTATTI DEGLI PSICOLOGI

È possibile seguire i consigli degli psicologi sul canale YouTube dell’Istituto di Ortofonologia, o sul sito Diregiovani.it. Si possono inviare richieste a tre indirizzi: per i ragazzi sportellostudenti@diregiovani.it, per i docenti sportellodocenti@diregiovani.it, per i genitori esperti@diregiovani.it. E’ attivo anche il numero di telefono(solo per sms e whataspp): +39 3334118790.