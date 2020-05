Coronavirus, contributo di 40 milioni dalla Regione Lazio per disoccupati, rider, colf, studenti

Dalla Regione Lazio 40 milioni di euro per chi è rimasto fuori da cassa integrazione e ammortizzatori sociali

Sono migliaia le persone rimaste senza reddito a causa della crisi da Coronavirus. Tra loro colf, badanti, rider e disoccupati ma anche i tirocinanti.

E’ a queste categorie che è rivolto il piano “Nessuno escluso” della Regione Lazio che ha stanziato 40milioni di euro. “Il primo maggio, giorno legato alla protezione del lavoro, è arrivato il bando” – ha annunciato l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Claudio Di Berardino. Un avviso pubblico articolato su misure emergenziali di sostegno economico che dovranno rappresentare “un ponte verso il ritorno alla la vita professionale e formativa” per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia.

Nessuno escluso: nuove azioni per non lasciare nessuno solo nell’emergenza. Bonus economici per tirocinanti, colf-badanti, rider, disoccupati e persone sospese dal lavoro, studenti.

Nel dettaglio:

Bonus tirocinanti. 600 euro per tirocinanti che abbiano dovuto interrompere o sospendere il tirocinio a partire dal 23 febbraio 2020 a causa dell’emergenza Covid19. Investimento complessivo: €5.400.000. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 4 maggio.

Bonus colf-badanti. Da 300 a 600 euro per lavoratori domestici che abbiano subito una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid19 dopo il 23 febbraio. Investimento complessivo: €4.200.000. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 5 maggio.

Bonus sicurezza rider. 200 euro per i lavoratori digitali per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per proteggersi dal Covid-19. Investimento complessivo: €1.600.000. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 6 maggio.

Bonus disoccupati e sospesi dal lavoro. 600 euro come contributo per persone in stato di disoccupazione o sospensione dal lavoro che non percepiscano altra forma di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali, reddito di cittadinanza). Investimento complessivo: €24.000.000. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dal 7 maggio.

Bonus connettività studenti. 250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquisto di PC/Notebook, tablet, schede SIM, strumentazione per il collegamento a Internet acquistati dal 1° febbraio 2020. Investimento complessivo: €4.800.000. Le domande possono essere presentate attraverso la piattaforma generazioniemergenza.laziodisco.it dall’8 maggio.

Per tutte le informazioni