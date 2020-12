Anzio. ApA: Agenti positivi al covid, solidarietà al corpo di Polizia Locale

“Apprendiamo che vi sono ad Anzio Agenti di Polizia Locale risultati positivi al Covid 19. Alcuni sono stati accertati, alcuni in isolamento fiduciario in attesa di tampone, alcuni con sintomi.

Si auspica e si richiede a chi di competenza che applichi tutti i protocolli sanitari a salvaguardia della salute degli operatori, soprattutto chiadiamo prevalga il buon senso prima ancora della applicazione dei protocolli.

Il nostro movimento esprime solidarietà al corpo di Polizia Locale di Anzio fortemente colpito dal contagio, soprattutto ringraziamo ogni agente che in questi giorni drammatici e farciti di preoccupazione per la propria salute e quella dei propri familiari, continua a svolgere il proprio dovere senza indugio. La solidarietà è estesa a tutti i dipendenti del Comune colpiti anch’essi dal contagio”

Alternativa per Anzio