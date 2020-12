Nettuno. Sanetti e Mancini: centraline aria, una vittoria per la salute dei cittadini

CENTRALINE ARIA COMUNALI Una grande vittoria per la salute dei cittadini e per la salubrità dell’ambiente.

Ieri in Consiglio Comunale è stata approvata una nostra mozione di indirizzo per l’installazione di una rete di centraline di rilevamento della qualità dell’aria sul territorio comunale.

Una battaglia a tutela della salute dei nettunesi che abbiamo intrapreso subito dopo gli incendi di questa estate ad Aprila e Ardea che hanno avuto gravi ricadute ambientali anche nel nostro territorio.

Una richiesta di buon senso condivisa dai consiglieri di opposizione, tranne il M5S, quella di dotarci di rilevatori ed essere autonomi rispetto organismi di controllo regionali per agire tempestivamente e informare subito la cittadinanza per comportamenti precauzionali da adottare alla prima anomalia rilevata in tempo reale. Tale mozione non poteva essere non accolta anche dai consiglieri di maggioranza.

Un passo avanti importante per tutta la comunità nettunese che ci auguriamo sia reso immediatamente esecutivo e reale prima della primavera 2021.

Allo stesso modo ci auguriamo che la stessa scelta di indirizzo alla giunta possa essere data dal Consiglio anche per la nostra proposta che si discuterà nella prossima seduta per il problema della Centrale Nucleare di Latina in fase di smantellamento, anch’essa sottoscritta anche dai Consiglieri Alicandri Federici Taurelli Marchiafava Vaccari.

Avv.Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini