Nettuno. Cambio al vertice dell’Uttat, il Colonnello Di Costa ha lasciato il comando al Colonnello Porfidia

Si è tenuto questa mattina il cambio al vertice dell’Uttat di Nettuno con il Colonnello Roberto Di Costa che ha lasciato il comando al Colonnello Dario Porfidia. L’Amministrazione comunale di Nettuno, per mano del Sindaco Alessandro Coppola, ha omaggiato con una targa il Colonnello Di Costa per l’impegno profuso alla guida dell’ufficio armamenti terrestri di Nettuno, mostrando apprezzamento per il lavoro svolto che ha contribuito a rafforzare il legame tra il centro militare, il comune di Nettuno e la sua comunità, e il direttore entrante, il Colonnello Porfidia a cui è stata donata una chiave simbolica della città di Nettuno e la targa riportante la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto conferita lo scorso 4 novembre dal Comune di Nettuno