Anzio ricorda i caduti di Nassiriya e le vittime di guerra

Domani, venerdì 12 novembre, alle ore 12.00, presso il Piazzale dedicato alle Vittime di Nassiriya, ad Anzio, nei giardini della Riviera Mallozzi, è in programma la Celebrazione dedicata al ricordo di tutti i Caduti, militari e civili, nelle missioni internazionali di Pace, in occasione del 18° Anniversario della strage di Nassiriya, tra i più vili attentati della storia moderna. Una ferita incurabile, rivolta a padri di famiglia, propensi sempre e comunque alla mediazione, anche ​ in un territorio ostile. Italiani che, come afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, “operano con professionalità e grande generosità nelle più travagliate aree del mondo, dall’Africa al Medio Oriente, dall’Afghanistan all’Iraq, che sono il simbolo di un impegno forte a tutela del bene comune, dell’affermazione del rispetto reciproco e dei diritti umani, valori su cui si fonda la nostra Carta costituzionale”.

Nell’ambito del Percorso della Memoria, istituito dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Assessore alla scuola e cultura, Laura Nolfi, alle celebrazioni parteciperanno attivamente numerosi studenti del Liceo Scientifico Innocenzo XII e del Chris Cappell College di Anzio. ​

Venerdì 12 novembre 2021

18° Anniversario della strage di Nassiriya

Ore 12:00 P.le Caduti di Nassiriya – Riviera Mallozzi

Deposizione di una Corona d’alloro in memoria delle Vittime di tutte le guerre.

“Anzio non dimentica. I valori della memoria custoditi e trasmessi ai giovani, per un futuro di pace”.

