La Regione Lazio motore dello sviluppo e lavoro, approvato il bilancio 2022/2024

Approvata la legge di stabilità del 2022 e la manovra del bilancio 2022/2024.

Oltre tre miliardi e mezzo per ognuna delle tre annualità

Il Lazio è passata da regione caratterizzata da crisi e difficoltà a motore dello sviluppo e lavoro, promotore e apripista di buone pratiche in tutto il Paese.

Si apre una stagione di nuovi investimenti affinché continui ad essere sempre più competitivo in Italia e in Europa

Il Pil regionale crescerà fino al 7,5%, un incremento si avrà anche del tasso di occupazione



Agricoltura

15 milioni per lo sviluppo e l’innovazione, per le fiere nazionali e internazionali, la promozione, per le Strade del Vino e dell’Olio.

10 milioni per i consorzi di bonifica, al fine di gestire e manutenere le opere per i prossimi tre anni

Pari Opportunità

Quattro milioni per il contrasto alla violenza maschile, per sostenere le donne e i loro figli al recupero dell’autonomia economica e professionale.

Oltre un milione e mezzo di trasferimenti statali assegnati al Dipartimento delle Pari Opportunità per incrementare i fondi.

Fondo Taglia Tasse

Circa 130 milioni di euro per ridurre la pressione fiscale.

Esenzione dell’IRAP per alcune categorie.

Prevista la riduzione sia della tassa automobilistica regionale che della soprattassa annuale regionale

Sicurezza

Circa quattro milioni per il sistema integrato di sicurezza urbana

Cinque milioni per lo sviluppo dei Piccoli Comuni

Un milione per la popolazione detenuta con interventi strutturali e trattamentali per migliorarne la condizione e favorire il reinserimento sociale

Transizione ecologica e Trasformazione Digitale

8,5 milioni per la gestione delle Aree Naturali Protette

Oltre quattro milioni per la manutenzione dei sentieri e per l’acquisto di autovetture e mezzi antincendio

Oltre un milione per ridurre l’inquinamento migliorando qualità dell’aria e delle acque

Oltre due milioni per le Comunità Energetiche Rinnovabili

2,7 milioni per la digitalizzazione dei Piccoli Comuni

Turismo

13 milioni già previsti per il triennio + 15 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Fondi per il rilancio della destinazione Lazio: partecipazione a eventi fieristici e strategie per l’aumento della competitività

Sviluppo Economico

Oltre 600 milioni in dotazione

Oltre 13 milioni per le reti d’impresa del commercio

Quattro milioni per la riqualificazione dei mercati

Tre milioni per il litorale

Oltre quattro milioni per l’artigianato

Due milioni per le PMI a prevalente partecipazione femminile

Politiche Sociali

33 milioni per i Piani di Zona

Assicuriamo la continuità dei servizi offerti e ne introduciamo dei nuovi

Oltre 19 milioni per persone sorde, affette da SLA e disabili visivi.

2,4 milioni per sostenere le famiglie con minori con disturbo dello spettro autistico

Riqualificazione di asili e scuole dell’infanzia pubblici, abbattimento delle rette

Lavoro, nuovi diritti e scuola

30 milioni per finanziare i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

Oltre 10 milioni per il diritto allo studio

Quasi cinque milioni per lo svuotamento del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili

Trasporti e Mobilità

43 milioni per migliorare il trasporto su ferrovia

Acquisto di nuovi treni per svecchiare la flotta e assicurare treni più efficienti e confortevoli

Dodici milioni per le agevolazioni tariffarie

Oltre quattro milioni per confermare l’Alta Velocità a Cassino, Frosinone e Orte

Cultura

27 milioni per il Fondo cinema e audiovisivo nel primo biennio

Sport

10 milioni per l’impiantistica sportiva

Ossigeno: sei milioni di alberi nel Lazio, uno per ogni abitante

Quattro milioni di euro per il progetto “Ossigeno – Lazio Green”