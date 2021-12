L’Associazione Nazionale Carabinieri avvia campagna di “arruolamento”

L’Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Anzio (RM), sta avviando una campagna di “arruolamento” di nuove unità che, previa formazione ed addestramento, assumano tale veste.

L’insieme dei valori e degli obiettivi di riferimento che l’Organizzazione dichiara alla base delle proprie modalità operative:

⦁ promuovere e tutelare i diritti, la sicurezza e la salute della persona,

⦁ proteggere e conservare il patrimonio naturale, artistico e culturale del nostro paese,

⦁ divulgare ed affermare i valori della solidarietà e del mutuo soccorso operando al fianco delle istituzioni.

⦁ Per diventare un volontario bisogna avere i seguenti requisiti:

⦁ essere iscritti all’Associazione Nazionale Carabinieri (soci effettivi o simpatizzanti);

⦁ presentare la domanda d’iscrizione;

⦁ sottoscrivere una dichiarazione di non avere precedenti penali;

⦁ produrre certificato medico che attesti l’idoneità psico-fisica

⦁ effettuare un colloquio attitudinale;

⦁ prendere visione dello Statuto e del Regolamento del Nucleo.

L’aspirante volontario dovrà effettuare un periodo di formazione di sei mesi all’interno di un’Unità Operativa, prendendo parte ai corsi ed affiancando gli operatori effettivi nell’espletamento dei servizi. Al termine di tale periodo, il Coordinatore dell’Unità operativa rilascerà una valutazione dell’aspirante al Consiglio Direttivo che valuterà la richiesta di ammissione.

Per informazioni piu’ dettagliate accedere al sito internet: assocarabinierianzio.altervista.org