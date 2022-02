Regione. Ognibene: Approvata legge sulla Blue Economy, una nuova visione economica incentrata sull’ambiente e sull’acqua

“Il momento è arrivato. La mia legge sulla Blue Economy è stata finalmente approvata. Per la Regione Lazio sarà una rivoluzione, sostenibile, per tutti quei settori che lavorano con fiumi, laghi e il nostro mare.

Abbiamo voluto puntare su un settore troppo spesso dimenticato che può portare ad una forte crescita per la nostra Regione. Il mare ed i laghi portano con sé non solo cultura, ma anche possibilità di sviluppo professionale e aziendale.

La Blue Economy sarà il primo passo verso un’economia sostenibile che crea sviluppo e lavoro. Come Regione Lazio, con la mia legge, vogliamo essere gli apripista di una nuova visione economica incentrata sull’ambiente e sull’acqua.

Una economia sostenibile, etica, circolare, rispettosa verso l’ambiente e tutti i lavoratori e le lavoratrici.

Con la Blue Economy verranno sviluppati dei veri e propri corsi di formazione professionale. Tutto ciò accrescerà le competenze specifiche e permetterà, oltre alla creazione di nuove figure lavorative, anche degli investimenti, supportati dalla Regione, per la nascita e lo sviluppo di PMI, start up e nuove imprese giovanili che opereranno nel settore. Per favorire la connessione tra i soggetti operanti nel settore ed il comportato di formazione, inoltre, la Regione Lazio analizzerà il mercato del lavoro, promuovendo la formazione e diffondendo opportunità lavorative ad hoc.

Con la legge di oggi si apre un nuovo capitolo per la Regione Lazio e i cambiamenti saranno molti. Li vedremo presto”.

