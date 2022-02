Anzio. Giorno del ricordo, Nolfi: è dovere di ognuno di noi continuare a ricordare

Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, solennità civile nazionale istituita nel 2004 per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. Una vicenda italiana che l’Italia per molti anni ha stentato a ricordare.

Seguendo lo spirito educativo e di recupero della testimonianza storica che stiamo portando avanti nelle scuole, rivolgo l’invito a conoscere e parlare in classe della storia di quegli anni bui, rimasti nell’oblio per più di mezzo secolo.

Storie di uomini, donne, bambini ed anziani, che l’Italia per molti anni ha stentato a ricordare. Un Paese privo di memoria è un Paese senza futuro: da quelle cavità le urla di disperazione di migliaia di italiani hanno riscritto la storia. Per questo auspico che nel Giorno del Ricordo, nelle scuole di ogni ordine e grado, si organizzino iniziative per diffondere la conoscenza di questi tragici eventi e per tramandare alle nuove generazioni un messaggio di Pace e di Fratellanza.”Come per la tragedia della Shoah e accanto ai progetti che stiamo portando avanti con i giovani, la memoria di quell’orrore deve guidarci verso la costruzione di una Società e di una Scuola sempre più inclusiva, basata sul rispetto.

#pernondimenticare, perché è dovere di ognuno di noi continuare a ricordare.

Laura Nolfi