Sabato 5 marzo. Contro la guerra, cambia la vita. Dai una possibilità alla pace

Roma, sabato 5 marzo 2022

ore 13:30 partenza da Piazza della Repubblica ore 14:30 arrivo a Piazza san Giovanni in Laterano per manifestazione Contro la guerra, cambia la vita.

Dai una possibilità alla pace

Bisogna fermare la guerra in Ucraina.

Bisogna fermare tutte le guerre del mondo.

Condanniamo l’aggressione e la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina. Vogliamo il “cessate il fuoco”, chiediamo il ritiro delle truppe.

Ci vuole l’azione dell’ONU: disarmo e neutralità attiva.

Dall’Italia e dall’Europa devono arrivare soluzioni politiche, non aiuti militari.

Protezione, assistenza, diritti alla popolazione di tutta l’Ucraina, senza distinzione di lingua e cultura.

Siamo con la società civile, con le lavoratrici e i lavoratori ucraini e russi che si oppongono alla guerra con la

nonviolenza

No all’allargamento della NATO. Sì alla sicurezza condivisa.

Vogliamo un’Europa di pace, senza armi nucleari dall’Atlantico agli Urali.

Costruiamo ponti e solidarietà tra i popoli, non con le armi ma con la democrazia, i diritti, la pace.

Basta armi, basta violenza, basta guerra

Adesioni: http://Adesioni: segreteria@retepacedisarmo.org www.retepacedisarmo.org