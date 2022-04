Festa del 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo

Il 25 aprile si festeggia la Festa nazionale della Liberazione, ovvero quel giorno in cui tutta Italia celebra il momento in cui i propri territori, ancora sotto l’egida del nazifascismo (Milano e Torino in primis), dichiararono pubblicamente l’insurrezione attraverso il CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale che fece partire l’appello alla rivolta. Per questo, anche se la guerra continuò nei giorni successivi al 25 aprile, la data scelta per festeggiare la Liberazione dal nazifascismo e celebrare la Resistenza italiana è proprio quella del 25 aprile.

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione”.

(Piero Calamandrei)