Il campione Ruggero Bagialemani compie 60 anni, gli auguri del giornalista sportivo Filippo Fantasia

Di Filippo Fantasia

3 Olimpiadi, 7 Mondiali, 5 Coppe Intercontinentali, 4 Europei. Per 18 anni consecutivi ha vestito la maglia della Nazionale italiana di #baseball ed è il più “azzurro di sempre” con 195 presenze. Miglior giocatore d’Europa nel 1989.

Insieme a Bianchi Roberto è stato l’unico italiano ad essere schierato titolare nella squadra del Resto del Mondo allenata dal leggendario Sadaharu Oh nell’All-Star Game di #atlanta del 1990.

A soli 15 anni ha debuttato in Serie A ed ha disputato 22 campionati italiani. 1003 partite giocate e 4 scudetti vinti. Lo chiamano “Pantera”. All’attivo ha anche 2 Coppe Italia, 2 Coppe Ceb, 2 Coppe Campioni e 2 Supercoppe europee. 14 Guanti d’oro. E’ stato anche coach della Germania.

A Cuba ha incontrato #FidelCastro, in oltre 50.000 lo hanno acclamato sul diamante dell’Estadio LatinoAmericano de #L’Avana, la casa degli Industriales. Orlando Hernandez (Yankees, White Sox, Diamondbacks, Mets) è uno dei suoi più grandi amici.

Auguri al “mi hermano” Ruggero Bagialemani che oggi compie 60 anni.

Auguri a Ruggero Bagialemani anche dal direttore Claudio Pelagallo e dalla redazione di Inliberauscita