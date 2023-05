Regione Lazio, investimenti per la pulizia delle spiagge, eventi culturali e sport

Via libera alla proposta di legge sulla “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025”, grazie alla quale sono stati ridistribuiti fondi frutto di economie.

Nello specifico, 2 milioni e 500mila euro sono stati stanziati per la valorizzazione e la promozione economica del litorale laziale, in particolare dei Comuni del litorale laziale per la manutenzione e la pulizia delle spiagge libere in vista dell’avvio della stagione estiva.

Quattro milioni di euro sono stati, invece, stanziati a favore di Laziocrea e dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio (Arsial), per l’organizzazione di eventi, spettacoli dal vivo, sagre e fiere durante la stagione estiva. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso pubblico per accedere a questi fondi.

Di particolare interesse anche i fondi destinati al settore dello sport. 500mila euro saranno destinati alla promozione e la realizzazione dei Campionati europei di atletica leggera che si disputeranno a Roma dal 7 al 12 giugno 2024, mentre 140mila euro sono per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma dei numerosi spettatori previsti a ottobre nella Capitale in occasione dell’attesa Ryder Cup di golf.