A Roma, dal 9 all’11 giugno: Womad festival del mondo di Peter Gabriel

Si apre la grande stagione romana estiva di eventi musicali e culturali. Ad aprirla è Womad – Il festival del mondo. La Capitale accoglie, per la prima volta, la più grande manifestazione di world music e nuove tendenze, fondata nel 1980 dal musicista Peter Gabriel e in programma dal 9 all’11 giugno.

Il 7 giugno ci sarà l’anteprima alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica con il live di Carmen Consoli e della regina del fado portoghese Mariza. La cantantessa sarà, poi, anche la prima italiana a partecipare alla versione inglese di Womad, in programma il 29 giugno a Londra.

Nella tre giorni capitolina attiva dal 9 giugno, Womad sarà ospitato al villaggio globale creato per l’occasione a Villa Ada che farà da sfondo a concerti di artisti provenienti da tutto il mondo (ogni giorno dalle 16 e ognuno della durata di un’ora), poi workshop per adulti e bambini, laboratori di musica, arte, enogastronomia e altro (ogni giorno dalle 11 e fino alle 16). Ogni serata si chiuderà con un djset. “Questo è un sogno che si realizza e speriamo ci possano essere tante edizioni di Womad a Roma”, si augura Valentino Saiola di Helikonia produzione Womad Roma.

La kermesse, da oltre 40 anni, riscuote grande successo in tutto il mondo e, nel tempo, è diventata luogo di sperimentazione e ricerca musicale. “Womad ha sempre mostrato la stupidità del razzismo”, sottolinea Peter Gabriel che ha messo in piedi il festival con l’intento di raccontare la ricchezza della diversità e l’importanza di ridurre la distanza tra popoli e favorire l’integrazione. Il tutto in nome della libertà espressiva.

E i nomi in calendario rientrano bene in questo profilo. Tra gli artisti sui due palcoscenici allestiti ci sono: Enzo Avitabile, Modena City Ramblers, Sean Kuti & Egypt 80, Duo Ruut, una super band formata da talenti del calibro di Rodrigo D’erasmo, Bob Angelini, Gabriele Lazzarotti e ospiti tra cui Meg, Willie Peyote e Giovanni Truppi, solo per citarne alcuni. La line up completa e il calendario degli eventi sono disponibili su www.womadroma.it.

Fonte agenzia dire www.dire.it