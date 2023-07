Regione Lazio. Rocca: “Approvato in Giunta il più grande piano di investimenti in edilizia sanitaria”

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa del presidente della Regione Francesco Rocca sul piano di investimenti in materia di edilizia sanitaria.

“Oggi abbiamo approvato in Giunta il più grande piano di investimenti nella storia della Regione Lazio- ha esordito il presidente della Regione Rocca- impegnando risorse che non erano state spese negli anni precedenti e rimodulandone una parte. Abbiamo varato un piano da un miliardo e 171 milioni di euro, che si compone di 37 investimenti, che andrà a cambiare il volto della sanità regionale sotto il profilo strutturale. A questo si aggiungono-ha aggiunto il presidente- agli 86 milioni che avevamo già approvato ad aprile, in conto capitale che va a completare quegli 86 milioni di fatto già programmati dalla giunta precedente. A cui si aggiungono i 210 milioni di euro già accantonati per il policlinico Umberto I, a cui i 150 milioni di euro per interventi straordinari per essere pronti per il giubileo del 2025. Il miliardo e 171 milioni servirà anche come ammodernamento tecnologico. È importante tornare a investire anche in insicurezza: ecco perché abbiamo smontato la delibera, perché nel miliardo e 71 milioni, ci sono 600 che erano già stati impegnati dalla Giunta Zingaretti per i nuovi ospedali”.