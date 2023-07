Anzio. Venerdì 21, “La lirica, gli Inni Sacri e il romanticismo”

Il 21 luglio alla Villa Imperiale

Dopo il grande successo dello spettacolo “Maria Callas: Vissi d’arte cercando l’amore”, proseguono gli incontri del progetto “La Lirica: da Alessandro Manzoni a Maria Callas”, ideato dall’associazione culturale “La Teca” di Salvatore Santucci per celebrare i cento anni passati dalla nascita del soprano e i centocinquanta anni, invece, trascorsi dalla morte del celebre autore.

Quella di venerdì, 21 luglio, alle ore 18 presso la Villa Imperiale di Anzio, sarà la volta di ricordare Alessandro Manzoni. Salvatore Santucci, infatti, terrà un incontro pomeridiano in cui cercherà di far conoscere al pubblico presente la vita dell’autore, parlando del modo in cui la sua conversione al cristianesimo ha influenzato la scrittura delle sue opere, arrivando così a trattare dei suoi celebri “Inni Sacri”, della lirica e del movimento del Romanticismo.

Il venerdì successivo, 28 luglio, sempre alle ore 18 alla Villa Imperiale, si parlerà dei “Promessi Sposi”: trattando gli aspetti della Monaca di Monza, che sarà interpretata da Mariella Gravinese, e dell’Innominato.

La prenotazione per entrambi gli incontri è obbligatoria e, all’ingresso della Villa Imperiale, sarà possibile lasciare un contributo volontario. Per fermare il proprio posto basterà contattare il numero 3477372366 o scrivere all’email salvatore.santucci@alice.it.

Per ricevere ulteriori informazioni, invece, basterà chiamare l’Ufficio Stampa al numero 32714

54081.