“Ariete” intervistata da Vanity Fair che le dedica la copertina

“Ariete” nome d’arte di Arianna Del Giaccio intervistata dal prestigioso periodico di costume, cultura, moda e politica Vanity Fair

“Ariete sembra minuta o, per citare un brano del suo nuovo album, «piccola come una formica in un prato». Il brano s’intitola La notte e dà il titolo all’album che esce il 22 settembre. È il secondo in studio per la cantastorie della Generazione Z. Che quando attacca a parlare diventa grande”

“Sarà che Arianna del Giaccio, in arte Ariete, classe 2002, è cresciuta per davvero dai suoi esordi tre anni e mezzo fa, durante la pandemia. Ha conquistato i primi dischi d’oro e di platino, ha raggiunto i sold out e la fama nell’estate 2021 con L’ultima notte, colonna sonora della serie Netflix Summertime e poi tormentone della pubblicità di un gelato. Fino al palco più ambito, e più tosto, quello di Sanremo (edizione 2023). Intanto, ha lasciato Anzio, dove è nata, e si è comprata casa in centro a Roma……”

Leggi l’intervista completa https://www.vanityfair.it/article/ariete-intervista-cantante