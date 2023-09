Leodori (PD) presenta interrogazione regionale contro la privatizzazione della Strada delle Batterie al Circeo

“Dopo la petizione lanciata nei giorni scorsi dall’Associazione Il Fortino di San Felice Circeo, “affinché un terzo del promontorio del Circeo non diventi un giardino privato a favore di pochissimi eletti”, l’intervento dell’Associazione “Antonino Caponnetto”, la nascita di un nuovo Comitato” CirceobeneComune”, un’interrogazione Parlamentare presentata dall’Onorevole Zaratti, sono ad evidenziare con orgoglio che è stata presentata anche un’Interrogazione Regionale dal Consigliere Daniele Leodori, Segretario Regionale del Partito democratico, quale primo firmatario, a conferma dell’attenzione del PD e del suo sostegno all’iniziativa. L’impegno civile e civico insieme alla buona politica danno forza alla voce dei cittadini in difesa della propria comunità .

La vicenda oggetto della petizione è ormai ben nota, da circa un anno il “Consorzio La Batteria e la Vasca Moresca” consorzio tra privati di gestione formato dai proprietari delle ville costruite all’interno del Parco Nazionale del Circeo (in zona di inedificabilità assoluta) , pretende di chiudere al pubblico Via delle Batterie-Via Vasca Moresca in San Felice Circeo rivendicandone la proprietà, nonostante tali strade siano state classificate nel dopoguerra ad uso pubblico da parte del Comune di san Felice Circeo, e siano soggette alle determinazioni dell’Ente. L’area ricade nel comprensorio naturalistico del Parco Nazionale del Circeo, nella parte del promontorio denominato “Quarto Caldo”. Queste strade e stradelli, fruiti da sempre da chiunque, rappresentano una unica rete viaria, insostituibile possibilità di accesso , oltre che al Parco alla fascia costiera demaniale; queste strade devono rimanere pubbliche, fruibili da tutti e vanno difese ad oltranza dagli appetiti dei privati che vorrebbero limitarne la fruizione”.

Francesca Capponi Componente Direzione Provinciale PD