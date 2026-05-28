Stella Maris, ¡Aprender viajando es vivir dos veces! Una settimana indimenticabile tra studio, cultura e divertimento!

¡Aprender viajando es vivir dos veces! Una settimana indimenticabile tra studio, cultura e divertimento!

Si è appena concluso lo straordinario stage linguistico che, dal 16 al 23 maggio, ha visto gli alunni della scuola media dell’Istituto “Stella Maris” di Anzio protagonisti nella splendida cornice di Salamanca, nel cuore della Spagna!

Questo progetto rappresenta da anni uno dei punti forti dell’Istituto e incontra il sostegno e l’entusiasmo delle famiglie che, insieme alla Dirigente Scolastica e agli docenti, ne colgono il valore educativo, credendo fortemente che la lingua viva fuori dai libri di testo. La Preside, prof.ssa Anna Maria Asero, afferma infatti che “la settimana di vacanza studio rappresenta un vero punto di forza della nostra offerta formativa: un’opportunità unica in cui i ragazzi possono fare esperienza direttamente sul campo delle lingue studiate a scuola, senza però trascurare l’aspetto culturale, sociale e ricreativo tipico di una gita scolastica”. Non solo studio, quindi, ma crescita personale, autonomia e tanta condivisione!

Ecco come gli alunni dell’Istituto hanno vissuto questa incredibile avventura, alternando il dovere al piacere in un mix perfetto: ogni mattina i ragazzi hanno frequentato lezioni dinamiche e interattive tenute da docenti madrelingua. Un modo stimolante per sbloccare la conversazione, migliorare la pronuncia e acquisire sicurezza con lo spagnolo e l’inglese, immersi in un contesto internazionale.

I pomeriggi, invece sono stati dedicati a diverse attività: insieme alle guide locali gli alunni hanno esplorato il meraviglioso centro storico di Salamanca, una delle città universitarie più affascinanti d’Europa, visitando monumenti iconici e musei ricchi di fascino. Un tuffo nella bellezza che ha trasformato la storia e l’arte in un’esperienza viva e tangibile. Imparare vuol dire anche divertirsi; infatti, attraverso una avvincente gimkana culturale tra le vie della città, gli studenti hanno dovuto aguzzare l’ingegno, collaborare in squadra e interagire con i locali per risolvere indovinelli e superare prove.

L’itinerario si è arricchito anche di altre tappe mozzafiato! l’imponente acquedotto romano e l’Alcázar di Segovia e le spettacolari mura medievali di Avila. Due città uniche, che hanno regalato ai ragazzi un patrimonio immenso di storia e bellezza.

Non poteva poi essere vero viaggio spagnolo senza un po’ di musica! Gli alunni si sono messi in gioco con una divertentissima lezione di balli caraibici e latini. Tra passi di salsa e bachata, le risate e l’energia hanno contagiato proprio tutti! Alla fine, le classi si sono concesse una golosissima pausa per gustare i famosissimi churros caldi e croccanti, rigorosamente da inzuppare in una tazza di densa cioccolata. Una ricarica di pura dolcezza che ha messo tutti d’accordo!

E per concludere le giornate in bellezza? Serate animate all’insegna del divertimento, del ballo e di scatenatissimi karaoke!

Prima del rientro, non poteva mancare una tappa indimenticabile a Madrid! I ragazzi hanno respirato l’energia vibrante, artistica e cosmopolita della capitale spagnola, passeggiando tra le sue piazze storiche e ammirandone la maestosità. Un finale perfetto per un viaggio straordinario!

Questa indimenticabile avventura in Spagna, sulla scia di quelle già vissute a Malta e nel Regno Unito, continua a rappresentare per gli alunni dell’Istituto Stella Maris un fondamentale momento di scambio culturale, attraverso cui la didattica si trasforma in vita quotidiana, a stretto contatto con la storia e le persone del luogo, dando vita a un meraviglioso scambio reciproco tra i nostri ragazzi e la comunità locale.

Esperienze come questa lasciano qualcosa che va oltre la lingua: sono momenti fondamentali per fare gruppo, stringere nuove amicizie e creare ricordi che resteranno per sempre.