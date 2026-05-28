2 giugno, In piazza la tradizionale cerimonia. In tutti i quartieri la proiezione di “C’è ancora domani”, villa Sarsina aperta

2 giugno, apertura straordinaria di Villa Sarsina per gli 80 anni della Repubblica

In piazza la tradizionale cerimonia. In tutti i quartieri la proiezione di “C’è ancora domani”

Apertura straordinaria di Villa Sarsina per gli 80 anni della Repubblica Italiana. È una delle iniziative del Comune di Anzio in occasione dell’importante ricorrenza che prevede anche la tradizionale cerimonia in piazza Garibaldi – alle 11.30 – e la proiezione in tutti i quartieri del film “C’è ancora domani”.

La scelta di aprire Villa Sarsina non è casuale: “È la sede del Municipio -dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio- e rappresenta idealmente la casa di tutti i cittadini. Gli 80 anni della Repubblica sono un momento simbolico della storia del nostro Paese, da condividere con la popolazione e coinvolgendo in special modo le giovani generazioni. Spero di vedere tante famiglie e tanti ragazzi a Villa Sarsina”.

Un luogo che ha un altro grande significato. La Villa, infatti, ha accolto la popolazione sfollata che, rimasta senza le abitazioni distrutte dai bombardamenti, fu materialmente ospitata lì al rientro ad Anzio da novembre del 1944 all’inizio degli anni ’50;

Villa Sarsina resterà aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21. Alle 10 e alle 16 è in programma la visita guidata a cura dell’architetto Cesare Puccillo. Alle 19 in aula consiliare sarà proiettato il film “C’è ancora domani”.

Lo stesso film, alle 21, sarà proiettato nei quartieri:

* Anzio Colonia anfiteatro Acqua del Turco

* Quartiere Europa, parrocchia San Benedetto

* Falasche, Parco Colaceci

* Lavinio Mare, Piazza Lavinia

* Lavinio Stazione, Scuola “Virgilio”

* Lido dei Pini, piazza Pizzi

Anzio, 27 maggio 2026