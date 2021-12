Nettuno. Una targa in ricordo di don Luigi Fossati

Su proposta dei consiglieri Roberto Alicandri e Massimiliano Rognoni.

Approvata dal Consiglio Comunale la mozione consiliare per una “targa in ricordo di don Luigi Fossati: “A seguito della lettera inviata dal priore della confraternita di San Giacomo, che è allegata alla presente mozione, nella quale viene richiesta di porre una targa ricordo presso l’edicola mariana posta alla confluenza tra via Ravenna e via dei Marmi, che rammenti l’importanza della figura di don Luigi Fossati per tutto il quartiere, il consiglio comunale intende aderire a tale proposta con le seguenti motivazioni, a puro scopo esemplificativo:

– il grandissimo lavoro svolto per il risveglio comunitario ed identitario di un intero quartiere

– il servizio ultradecennale per la crescita spirituale di centinaia di donne e uomini

– la costituzione e la crescita della confraternita

– lo sviluppo degli spazi parrocchiali e l’aiuto dei più bisognosi mediante il servizio Caritas.

Per questi meriti e per molteplici altre motivazioni il consiglio comunale con il proprio voto favorevole intende aderire, e fare propria la proposta di apposizione di una targa commemorativa e impegna la giunta ad agire in tal senso”.