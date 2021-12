Anzio. Pagliaricci ApA: Buon lavoro a Visalli, si apra dialogo tra forze progressiste

“Apprendiamo che il PD di Anzio è uscito da una lunga fase di commissariamento ed ha eletto, in seguito allo svolgimento del congresso, il nuovo segretario Luigi Visalli, al quale Alternativa per Anzio augura buon lavoro. L’uscita dal commissariamento e il conseguente ritorno ad una normale attività di un partito importante per il centro sinistra è sicuramente linfa vitale per il dibattito politico del territorio.

ApA persegue da tempo l’obiettivo di un confronto sereno ed aperto tra i partiti, le associazioni ed i movimenti che, con coerenza e continuità, lavorano per un progetto per la Città in netta discontinuità con quello praticato ad Anzio da oltre 25 anni dalle forze politiche di centrodestra. Per questo rinnoviamo l’invito al PD affinché il dialogo tra le forze progressiste di cui la Città necessita si apra in modo leale e costruttivo”.

Simonetta Pagliaricci

Presidente di Alternativa per Anzio