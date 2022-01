Anzio. L’Amministrazione comunale al lavoro per le nuove opere pubbliche della Città

L’Amministrazione De Angelis al lavoro per le nuove opere pubbliche della Città di Anzio: in arrivo circa 10 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Il Sindaco De Angelis: “Si aggiungono agli 8 milioni per il recupero del Paradiso sul Mare ed agli oltre 25 milioni di euro stanziati nel Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato dai Consiglieri Comunali della maggioranza”. Il Vicesindaco Fontana: “Siamo stati eletti per questo, per dare risposte concrete alle aspettative dei nostri concittadini”

La riqualificazione di Piazza Roma (690.000), il completamento del recupero dell’edificio storico dell’ex Pretura in Via Aldobrandini (1.097.000), il secondo step dei lavori al Palazzetto dello Sport (945.000), la riqualificazione dell’area pubblica al quartiere Zodiaco e delle strutture sportive (1.025.000), la nuova pista ciclabile da Lavinio Mare a Lido dei Pini (2.620.000), il recupero dell’edificio comunale al quartiere Falasche lungo la Nettunense (930.000) e delle aree verdi ad Anzio 2 con relativa videosorveglianza (665.000), la valorizzazione dell’area archeologica nei pressi di Via Bengasi, con la demolizione dei fabbricati abusivi e la creazione di orti sociali (855.800), la realizzazione dei marciapiedi, dell’arredo urbano, della pubblica illuminazione e di moderni sistemi per la videosorveglianza lungo lo Stradone del Sandalo al quartiere Sacida (775.000), al quartiere Marconi e ad Anzio Colonia (388.500).

Sono questi i progetti dell’Amministrazione Comunale di Anzio, predisposti dall’Ufficio Tecnico dell’Ente, insieme al Sindaco, Candido De Angelis ed al Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana, che ha seguito e coordinato l’intero iter per “portare ad Anzio” circa 10 milioni di euro di finanziamenti dello Stato, con i progetti di rigenerazione urbana.

“A questi finanziamenti – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – si aggiungono gli 8 milioni di euro per il recupero del Paradiso sul Mare, i 500.000 euro per la riforestazione delle aree verdi, i 700.000 euro per la nuova pista di atletica, i circa 5 milioni di euro ottenuti per le opere di regimentazione delle acque e soprattutto gli oltre 25 milioni di euro stanziati nel Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato dai Consiglieri Comunali della maggioranza, con investimenti in bilancio, per il solo 2022, che superano i 9 milioni di euro, destinati alle strade comunali, agli edifici scolastici, alle opere di urbanizzazione ed igienico sanitarie, con numerosi interventi di riqualificazione nei quartieri del territorio. Per la Giunta e per i Consiglieri Comunali della maggioranza di governo, che ringrazio per il grande lavoro svolto, sarà un anno e mezzo di intenso lavoro, – conclude il Sindaco De Angelis – reso possibile dalla tempestiva ed ormai consueta approvazione del Bilancio previsionale e dalla capacità di programmazione di questa Amministrazione”.

In silenzio, con la consueta umiltà, lontano dai riflettori, ma sempre con la massima determinazione, il Vicesindaco, Danilo Fontana, ha lavorato alla programmazione del coraggioso piano delle nuove opere pubbliche, che risulterà fondamentale per lo sviluppo del territorio: “Siamo stati eletti per questo, – afferma il Vicesindaco Fontana – per cambiare in meglio la nostra Città e soprattutto per dare risposte concrete alle legittime aspettative dei nostri concittadini. I finanziamenti che cominciano ad arrivare, gli innumerevoli interventi completati, il consistente piano triennale delle nuove opere pubbliche, il Bilancio 2022-2024 approvato lo scorso anno, che conferma la capacità di cassa dell’Ente, la possibilità di contrarre – debito buono – per investimenti utili alle persone ed il rigoroso rispetto di tutte le obbligazioni e di tutte le scadenze, sono il frutto del lavoro degli Uffici, di questa maggioranza e dello straordinario impegno del nostro Sindaco per la Città di Anzio”.