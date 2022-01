Dramma sulle piste  da sci di San Martino di Castrozza muore Manuel Fagnani

Dramma sulle piste da sci di San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. Un ragazzo di 28 anni, Manuel Fagnani. residente a Nettuno, molto conosciuto, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero mentre, insieme con la fidanzata, stava praticando snowboard su un tracciato considerato da chi era sul posto di media difficoltà. L’incidente – secondo la ricostruzione dei soccorritori – si è verificato alle 15 circa sulla pista 3 in un tratto piuttosto ripido dell’Alpe Tognola: per motivi in corso di accertamento, il ragazzo di Nettuno ha perso il controllo della tavola che è finita contro un albero a bordo pista, il 28enne si trovava da qualche giorno in vacanza in Trentino con la fidanzata. Lavorava tra la Capitale e il litorale come tatuatore, aveva da poco aperto un nuovo negozio a Piazza Cesare Battisti a Nettuno. Sul posto il Soccorso alpino, il 118 e i poliziotti di Moena. Sotto sequestro lo snowboard utilizzato dal giovane.

Questa mattina il corpo del 28enne sarà trasferito a Trento dove l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia per verificare le cause che lo hanno portato ad uscire di pista, da chiarire se è stato colpito da un malore.