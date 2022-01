Celebrazioni per la Giornata della Memoria, ad Aprilia incontro-dibattito e tre medaglie d’onore

Questa mattina anche Aprilia ha celebrato la Giornata Internazionale per la Memoria in ricordo di tutte le vittime dell’Olocausto. In Sala Consiliare, a partire dalle ore 10:00, l’ANPI ha promosso, con il patrocinio del Comune di Aprilia, un incontro dibattito che ha coinvolto anche le scuole della Città.

All’evento ha preso parte anche una rappresentanza di studenti delle scuole superiori di Aprilia.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Aprilia la toccante testimonianza di Andrea Cavola, studioso della Shoah, sono intervenute in video collegamento e in diretta streaming sul canale YouTube dell’Ente, diverse classi degli Istituti Comprensivi cittadini, che hanno condiviso riflessioni e lavori effettuati proprio in vista della giornata di oggi. L’intervento dello storico e docente Ugo Mancini e i saluti finali dell’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione Gianluca Fanucci hanno poi chiuso l’evento, moderato dal presidente della sezione ANPI di Aprilia Filippo Fasano.

Alle ore 12:00 il Sindaco Antonio Terra ha poi presenziato alla cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Latina presso il Parco San Marco nel capoluogo pontino, per rendere omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti.

Dopo la deposizione della Corona commemorativa presso il monumento all’inclusione e gli interventi del Prefetto, del Sindaco di Latina e del Vicario del Vescovo, sono state consegnate le Medaglie d’Onore ai familiari di otto cittadini pontini, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. Tra di loro vi sono stati tre apriliani: il civile Erasmo De Santis, e i soldati dell’esercito italiano Antonio Borghi e Armando Ferrera.

“L’emozione provata oggi sia ascoltando le testimonianze e i lavori dei ragazzi in Aula Consiliare, sia incontrando i nipoti dei cittadini apriliani insigniti delle medaglie d’onore a Latina, testimoniano l’importanza delle celebrazioni odierne – ha commentato il Sindaco di Aprilia Antonio Terra – è molto bello che il ricordo in questa Giornata coinvolga associazioni, scuole, istituzioni. È segno del grande impegno che rende estremamente efficaci questi momenti e ci permette di guardare con fiducia al futuro, perché quanto accaduto non si ripeta mai più”.