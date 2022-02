Anzio. De Angelis chiede incontro urgente con il Prefetto di Roma

Comunicato Stampa del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis

“Ho chiesto, telefonicamente e per iscritto, di conferire prima possibile con Sua Ecc. il Prefetto di Roma. Come Amministrazione siamo a totale disposizione delle Autorità Competenti, auspicando anche l’eventuale istituzione di una Commissione di Accesso presso il Comune. Il bene della Città di Anzio ha la priorità assoluta, siamo pronti a dimostrare in ogni Sede la correttezza degli atti adottati da questa Amministrazione”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento alle attività svolte, nella giornata di ieri, dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.