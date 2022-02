Anzio, Mazzi: “Non sono indagato. Denuncerò chi ha gettato fango”

“Non sono indagato in nessun procedimento penale e sono assolutamente estraneo a qualsiasi fatto riconducibile gli arresti avvenuti nelle ultime ore, procedero’ legalmente nei confronti di chi sta gettando fango sulla mia persona”

Preso atto delle notizie uscite sulle testate giornalistiche Nazionali inerenti gli arresti avvenuti nella data del 17 c.m. nelle Citta’ di Anzio e Nettuno, il sottoscritto Gianluca Mazzi in qualita’ di Assessore alle Politiche del Territorio ed Arredo Urbano del Comune di Anzio, chiamato in causa da alcune testate giornalistiche di rilevanza Nazionale e’ totalmente estraneo ai fatti e sta procedendo attraverso il proprio legale a sporgere denuncia per il danno subito di immagine dalle suddette testate.

“Questi sono giorni di lutto per chi ama la Citta e soprattutto per chi, come noi, attraverso l’impegno civico, Politico ed Amministrativo ci ha sempre messo la faccia. Dietro ad ogni Amministratore Pubblico vi sono persone con famiglie, figli, attivita’ lavorative e professionali ed e’ inaccettabile che chi dovrebbe fare informazione getti fango gratuitamente e senza alcun fondamento contro chi non risulta assolutamente ed in nessun modo coinvolto in questa disdicevole situazione che ha travolto le nostre due Citta’. Alle ultime Elezioni Amministrative sono risultato tra i piu’ votati nella Citta’ di Anzio, dopo 15 anni di politica attiva sul terriorio, e questo e’ stato possibile solo grazie alla fiducia di tante persone che hanno creduto in me, nel nostro programma elettorale, nelle nostre idee e nelle azioni che negli anni ci hanno sempre contraddistinto per serieta’ e onesta’.

Confidiamo, confido, nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinche’ facciano nel piu’ breve tempo possibile chiarezza su quanto sta accadendo in queste ore.”

Lo dichiara l’assessore alle Politiche del Territorio Gianluca Mazzi.