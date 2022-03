Aprilia. Auguri per gli 80 anni del maestro Dino Massarenti

L’amministrazione comunale di Aprilia informa che nella giornata di ieri ha invitato presso la sala consiliare ”Luigi Meddi” gli artisti locali Dino Massarenti, Claudio Cottiga, Antonio De Vaure e Massimiliano Drisaldi. In occasione dell’ottantesimo compleanno del maestro Dino Massarenti, l’amministrazione comunale ha voluto anticipare alla città la messa in agenda di un importante evento culturale che vede come protagonisti i 4 maestri apriliani. “Oltre agli auguri doverosi al maestro Dino Massarenti volevamo annunciare un prossimo progetto culturale redatto dall’amministrazione comunale, ha dichiarato l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, per omaggiare il lavoro dei 4 maestri abbiamo messo in programma quattro mostre sul loro percorso artistico presso i locali della biblioteca comunale. Si tratta di una retrospettiva per ogni artista esposta nella sala Manzù che ripercorre tutta la loro produzione artistica. Le mostre inaugureranno la ristrutturazione della sala Manzù”. Presenti nell’aula consiliare di piazza Roma il sindaco di Aprilia Antonio Terra, gran parte della giunta comunale, i quattro artisti ed il tenente colonnello dei carabinieri Paolo Guida. “Ci tenevamo a fare gli auguri per il suo compleanno al maestro Dino Massarenti, è intervenuto il primo cittadino Antonio Terra, abbiamo voluto invitare in amministrazione i 4 artisti per ringraziarli per quanto hanno fatto in questi anni per la città di Aprilia e per annunciare il progetto artistico che li vede protagonisti. Stiamo, inoltre, per realizzare in città oltre 50 opere pubbliche approvate di recente nel Piano Triennale, abbiamo dato mandato agli assessorati competenti di prevedere, dove possibile, l’installazione di un’opera artistica in prossimità della nuova struttura o dell’edificio pubblico ristrutturato”. I 4 maestri apriliani, oltre al brindisi in omaggio a Dino Massarenti per i suoi ottant’anni, hanno voluto ringraziare l’amministrazione comunale per l’iniziativa. “Siamo felici di questa mattinata, hanno commentato i 4 maestri intervenuti in aula di piazza Roma, abbiamo dato tanto alla città e tanto continueremo a dare. Questa occasione è un riconoscimento importante alla nostra storia artistica, un riconoscimento che ci riempie di orgoglio”.